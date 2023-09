Napięcie przy granicy rośnie. Powinna wrócić obowiązkowa służba?

Jak podkreślono, istotne znaczenie ma także szkolenie rezerw oraz różne formy przygotowania obronnego w systemie edukacji. - Argumentem przeciwko obowiązkowej służbie są także rosnące wymagania co do umiejętności żołnierzy - w ramach rocznej służby nie jest możliwe przygotowanie do obsługi nowoczesnego sprzętu - czytamy w odpowiedzi tego komitetu.