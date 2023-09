Polska w programie Nuclear Sharing? Komitety wyborcze zajęły stanowisko

Zwrócono uwagę, że uczestnictwo w programie, polegającym na rozmieszczeniu na terenie Polski broni nuklearnej, wymagałoby spełnienia kilku czynników. "Powinniśmy posiadać środki do przenoszenia broni nuklearnej i warunki do jej przechowywania. Dzisiaj takich warunków nie posiadamy i w dobie wielu wyzwań ekonomicznych związanych z budowaniem klasycznego potencjału obronnego kraju, wyzwań w obszarach ekologii, transformacji energetycznej, ochronie zdrowia i szkolnictwa przyjęcie takiego wyzwania byłoby projektem trudnym do realizacji pod względem ekonomicznym" - podkreślono.