Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. Rafał Trzaskowski nie przyjdzie do Sejmu

Już 6 sierpnia na sali plenarnej posiedzeń Sejmu zbierze się Zgromadzenie Narodowe, by odebrać przysięgę od prezydenta Andrzeja Dudy. Lista nieobecnych jest coraz większa. Jako pierwszy o tym, że nie będzie uczestniczył w zaprzysiężeniu, napisał senator Wadim Tyszkiewicz .

Tymczasem w uroczystości nie będzie uczestniczył prezydent Warszawy oraz rywal Dudy w wyborach prezydenckich, Rafał Trzaskowski. - Nie będzie mnie niestety w Warszawie - oświadczył we wtorek.

Głos w tej sprawie zabrał także senator Stanisław Gawłowski. Zamieścił w tej sprawie wpis na Twitterze. Polityk dodał, że rezygnuje z uczestnictwa w Zgromadzeniu Narodowym "ze względów na szacunek do własnych wyborców, wyborców opozycji demokratycznej, wyborców Koalicji Obywatelskiej".

Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy i lista nieobecności

Z kolei europosłanka Róża Thun poinformowała na Twitterze, że nie przyjdzie na uroczystośc, gdyż z Kancelarii Sejmu przyszło do niej zaproszenie z błędem ortograficznym w jej imieniu. "Ókłony Pani Marszałek Elrzbieta Witek! Widzę tu taki sam szacunek do polskiej ortografii, jak do Polaków i Polski. Dziękuję, z zaproszenia nie skorzystam" - pisała Thun.