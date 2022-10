Skandal z ambasadorem Rosji. Jest reakcja rządu na gest nuncjusza

Piotr Mueller o zaproszeniu na przyjęcie ambasadora Rosji

- Absolutnie uważamy, że nie powinno do takiej sytuacji dojść, widzimy, co się dzieje na terenie Ukrainy. Wiemy, kto jest zbrodniarzem, kto jest winowajcą wojny - jest to tylko i wyłącznie Rosja - przekazał rzecznik rządu.