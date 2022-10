USA uderzają w sojusznika Rosji. "Użyjemy wszelkich narzędzi" [RELACJA NA ŻYWO]

Piątek to 247. dzień rosyjskiej napaści na Ukrainę. - Użyjemy wszystkich narzędzi w naszej dyspozycji, by utrudniać i zakłócać dostawy dronów z Iranu do Rosji i innych krajów - oświadczył rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. Jak zaznaczył, chodzi też o narzędzia wykraczające poza sankcje i restrykcje ekonomiczne. Według USA, Iran wysłał Rosji "dziesiątki" bezzałogowców i "dronów-kamikadze", a irańscy wojskowi byli obecni na Krymie, by szkolić Rosjan z ich użycia. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.