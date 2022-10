Nuncjusz apostolski zaprosił ambasadora Rosji i wywołał skandal. "Potraktował Rosjan normalnie"

Publicysta Tomasz Terlikowski napisał na Twitterze, że "nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio powinien zostać wezwany do MSZ i poproszony o wyjaśnienia". I dalej: "Jeśli będą one nieodpowiednie, to wydalony z Polski. Zasady dotyczące ignorowania ambasadora Rosji obowiązują wszystkich. Także Watykan".