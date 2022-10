Niemcy o ponad 6 bilionach. Błyskawiczna reakcja na polski komunikat

Do spotkania szefów polskiego i niemieckiego MSZ doszło dzień po tym, jak Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną w sprawie reparacji wojennych, skierowaną do strony niemieckiej. Annalena Baerbock, odnosząc się do wystosowanej przez Polskę noty, oświadczyła wtedy, że "kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą".