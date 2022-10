Kaczyński twardo o reparacjach od Niemiec. "Rasistowskie traktowanie Polaków"

Kaczyński: Niemcy rasistowsko traktują Polaków

Jego zdaniem, nasi zachodni sąsiedzi wypłacili odszkodowania już dawno nawet krajom, którym "w gruncie rzeczy niczego takiego nie uczynili". - W przypadku Polski powołują się na nic nieznaczące w sensie prawnym oświadczenia z 1952 roku i zapierają się rękami i nogami - mówił. Jego zdaniem, to "rasistowskie traktowanie Polaków". - My nie możemy się na to zgodzić, a nasi przeciwnicy się na to zgadzają - grzmiał Kaczyński.