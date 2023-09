"Zapłacą cenę". USA ostrzegają Koreę Północną

To, że Rosja zwraca się do Korei Północnej z prośbą o dostarczenie broni wiele mówi o sytuacji, w której się znajduje - oświadczył we wtorek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Jake Sullivan. Dodał, że jeśli Pjongjang dostarczy broń Moskwie, to "zapłaci cenę na forum międzynarodowym".