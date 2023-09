"Generał Armagedon" się ujawnił. "Egzekucja może być odsunięta w czasie"

- Teraz to, co Surowikin zapoczątkował, daje szansę Rosjanom obronić się przed ofensywą ukraińską. Rosjanie wiedzą, że to jedyny dowódca, który widzi na trzy kroki do przodu. Ma odwagę i siłę to wprowadzić, nie boi się. Za to wszyscy go cenią. W momencie, kiedy zostałby zgładzony w jakikolwiek sposób, wpłynęłoby to na i tak nadszarpnięte morale rosyjskie - wyjaśnia ppłk rez. Maciej Korowaj.