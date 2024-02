"Zamierzam to zrobić". Stanowski zaskoczył Dudę

- Bardzo ciekawe doświadczenie. Jeżeli ktoś podejdzie do tego solidnie, to niezależnie czy wygra czy nie, to zawsze może się to zakończyć sukcesem. Dzisiaj mocne wejście do polskiej polityki właściwie następuje tylko poprzez wybory prezydenckie. Proszę popatrzeć na Pawła Kukiza i Szymona Hołownię. Jaka była ich droga do polskiej polityki? Poprzez wybory prezydenckie. Zaistnienie w wyborach prezydenckich, w debatach, pokazanie się w tej wąskiej grupie, kiedy cała uwaga polskiej opinii publicznej koncentruje się na tym wydarzeniu, daje strasznego kopa jeśli chodzi o rozpoznawalność - stwierdził prezydent.