Duda wraca do akcji służb w Pałacu. Ma "jedną" uwagę ws. zatrzymania

- Nie, nie poczułem się zdradzony tego słynnego dnia. Jeżeli mam jakiekolwiek uwagi do działania funkcjonariuszy, którzy byli bezpośrednio odpowiedzialni za wejście do Pałacu Prezydenckiego, to jest to uwaga kultury bycia, a nie wykonywania obowiązków służbowych. Taki jest układ prawny, że panowie z SOP i policji podlegają MSWiA. Dostali polecenie służbowe i musieli to polecenie wykonać. Można było zrobić tylko jedną rzecz, której nie zrobili i tu jest moja uwaga. A mianowicie: człowiek, który prowadził to zadanie, zna mnie bardzo dobrze. Pracował ze mną przez wiele lat. Mógł skontaktować się ze mną, przyjść do mnie. Powiedzieć: "panie prezydencie, ma pan w Pałacu gości, a my mamy zadania, jeśli chodzi o tych gości. Bardzo byśmy prosili, żeby pan porozmawiał z gośćmi i żeby goście wyszli z Pałacu Prezydenckiego, bo musimy wykonać nasze zadania i nie mamy wyjścia". Wiem, że musieli wykonać swoje zadania. To jest rozkaz, to jest służba. To nie zostało zrobione. Jeśli o coś mam pretensje, to o to - tłumaczył.