"Nie ufa" swojej ochronie? "Kazał im się wynosić"

Obaj funkcjonariusze są nazywani w Pałacu Prezydenckim "zdrajcami". Pojawiły się nawet pomysły, by w ogóle zrezygnować z SOP, na co nie pozwala ustawa. W otoczeniu prezydenta są obawy, że nowy rząd może wstawić do służby "swoich" ludzi, a tym samym będzie śledzić wydarzenia w pałacu.