Już po badaniach. Mamy kolejne doniesienia o Kamińskim

W poniedziałek wieczorem "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że Mariusz Kamiński został przewieziony z Aresztu Śledczego w Radomiu do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Według informacji Wirtualnej Polski, były poseł PiS trafił do szpitala w związku z niskim poziomem cukru we krwi.