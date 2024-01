Departament Stanu o zapowiedzi Tuska. "To pokazuje, że USA nie są same"

- Polska będzie robiła wszystko, co w jej mocy, by zwiększyć szansę Ukrainy na zwycięstwo; będzie się też starała pomóc w procesie akcesyjnym do UE - zadeklarował w poniedziałek w Kijowie premier Donald Tusk. Poinformował, że Polska dołączyła do deklaracji G7 ws. wsparcia Ukrainy.