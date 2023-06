Żalek o aferze w NCBiR. "Nie mogę milczeć"

Zaznaczył, że sam Bielan uczestniczył we wszystkich spotkaniach dot. NCBiR. - Mam wrażenie, że to nie on sam podejmował kluczowe decyzje, ale były one podejmowane w duecie z bratem, czyli mecenasem Karolem Kuchem, który czuł się uprawniony do tego, żeby podejmować decyzje za moimi plecami i konsultować je bezpośrednio z Adamem Bielanem. Zakładam, że tam zapadały te decyzje, a Paweł Kuch wykonywał polecenia, które otrzymywał od brata - oznajmił.