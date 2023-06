Zaległy urlop. Do kiedy go wykorzystać? Warto pamiętać ten termin

Pracownicy, którzy nie wykorzystali urlopu do 31 grudnia danego roku, powinni rozplanować dni wolne, przysługujące na podstawie zaległego urlopu najpóźniej do 30 września kolejnego roku. Oznacza to, że pracownicy, posiadający pulę dni wolnych za 2022 rok mają czas do końca września 2023 na ich wykorzystanie. Co ważne, pracownicy nie mogą zrzec się zaległego urlopu ani odmówić jego wykorzystania.