Zakaz spowiedzi dla dzieci? Polacy ocenili pomysł Biedronia

Zdaniem Biedronia "to absurd". - Uważam, że spowiedź dzieci powinna być zakazana. A wy co o tym sądzicie? - pytał polityk Nowej Lewicy. Temat poruszył także w rozmowie z "Faktem". Biedroń podkreślił, że "konfesjonał to nie kozetka terapeuty" i raz jeszcze zaznaczył, że "spowiedź dzieci powinna być zakazana".