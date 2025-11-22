Tusk krytykuje Orbana. Nawiązuje do Ziobry i Romanowskiego
"Viktor Orban żąda zablokowania pomocy dla Ukrainy i popiera ustępstwa terytorialne i rozbrojenie Ukrainy. Nic dziwnego, że w Budapeszcie azyl znaleźli Ziobro i Romanowski" - napisał w sobotę premier Donald Tusk na platformie X.
Donald Tusk w ostrych słowach odniósł się na platformie X do ostatniej wypowiedzi węgierskiego premiera. Wcześniej w sobotę Viktor Orban skomentował opublikowany przez media plan pokojowy USA dla Ukrainy.
Wskazał, że jeśli przywódcy Europy dalej będą wysyłać pieniądze i broń na Ukrainę bez wsparcia USA, utorują drogę konfliktowi europejsko-rosyjskiemu. W jego ocenie jedyną drogą wyjścia jest pokojowa inicjatywa prezydenta Donalda Trumpa.
Ziobro bez paszportu dyplomatycznego. Poruszenie w Sejmie po decyzji Sikorskiego
"Premier Orban żąda natychmiastowego zablokowania wszelkiej pomocy dla Ukrainy. Popiera też propozycję ustępstw terytorialnych Ukrainy i jej częściowego rozbrojenia. W sumie nic dziwnego, że w Budapeszcie azyl znaleźli Ziobro i Romanowski" - napisał Tusk.
Orban pisze do szefowej KE
Węgierski premier podkreślił konieczność zakończenia obecnej polityki prowojennego finansowania Ukrainy przez europejskich przywódców, co według niego prowadzi do niepotrzebnego marnotrawienia zasobów.
"Wojna rosyjsko-ukraińska doprowadziła Europę do historycznego punktu zwrotnego. Prezydent Donald Trump nie zrezygnował z dążenia do pokoju na Ukrainie. Możemy zawrócić z tego ślepego zaułka i w końcu zjednoczyć się wokół inicjatywy pokojowej prezydenta Trumpa, włączając w to brukselskich biurokratów. Wymagałoby to od prowojennych przywódców zmierzenia się z faktem, że w ciągu ostatnich 3,5 roku zmarnowali ciężko zarobione pieniądze Europejczyków na wojnę, której nie da się wygrać na polu bitwy" - napisał Orban w sieciach społecznościowych.
Podkreślił, że według niego Węgry konsekwentnie pozostają na ścieżce pokoju. Poinformował też, że wysłał w tej sprawie list do szefowej Komisji Europejskiej.