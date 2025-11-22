Tusk krytykuje Orbana. Nawiązuje do Ziobry i Romanowskiego

"Viktor Orban żąda zablokowania pomocy dla Ukrainy i popiera ustępstwa terytorialne i rozbrojenie Ukrainy. Nic dziwnego, że w Budapeszcie azyl znaleźli Ziobro i Romanowski" - napisał w sobotę premier Donald Tusk na platformie X.

Katarzyna Staszko
Donald Tusk w ostrych słowach odniósł się na platformie X do ostatniej wypowiedzi węgierskiego premiera. Wcześniej w sobotę Viktor Orban skomentował opublikowany przez media plan pokojowy USA dla Ukrainy.

Wskazał, że jeśli przywódcy Europy dalej będą wysyłać pieniądze i broń na Ukrainę bez wsparcia USA, utorują drogę konfliktowi europejsko-rosyjskiemu. W jego ocenie jedyną drogą wyjścia jest pokojowa inicjatywa prezydenta Donalda Trumpa.

Ziobro bez paszportu dyplomatycznego. Poruszenie w Sejmie po decyzji Sikorskiego

"Premier Orban żąda natychmiastowego zablokowania wszelkiej pomocy dla Ukrainy. Popiera też propozycję ustępstw terytorialnych Ukrainy i jej częściowego rozbrojenia. W sumie nic dziwnego, że w Budapeszcie azyl znaleźli Ziobro i Romanowski" - napisał Tusk.

Orban pisze do szefowej KE

Węgierski premier podkreślił konieczność zakończenia obecnej polityki prowojennego finansowania Ukrainy przez europejskich przywódców, co według niego prowadzi do niepotrzebnego marnotrawienia zasobów.

Plan Trumpa. Ukraina i USA zaczną konsultacje w Szwajcarii
Plan Trumpa. Ukraina i USA zaczną konsultacje w Szwajcarii

"Wojna rosyjsko-ukraińska doprowadziła Europę do historycznego punktu zwrotnego. Prezydent Donald Trump nie zrezygnował z dążenia do pokoju na Ukrainie. Możemy zawrócić z tego ślepego zaułka i w końcu zjednoczyć się wokół inicjatywy pokojowej prezydenta Trumpa, włączając w to brukselskich biurokratów. Wymagałoby to od prowojennych przywódców zmierzenia się z faktem, że w ciągu ostatnich 3,5 roku zmarnowali ciężko zarobione pieniądze Europejczyków na wojnę, której nie da się wygrać na polu bitwy" - napisał Orban w sieciach społecznościowych.

Partie zdrady narodowej. Kto wspiera rosyjską propagandę? [OPINIA]
Partie zdrady narodowej. Kto wspiera rosyjską propagandę? [OPINIA]

Podkreślił, że według niego Węgry konsekwentnie pozostają na ścieżce pokoju. Poinformował też, że wysłał w tej sprawie list do szefowej Komisji Europejskiej.

