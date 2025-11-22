Drony nad holenderską bazą lotniczą. Minister obrony o szczegółach

Niezidentyfikowane drony zostały w piątek zauważone nad bazą lotniczą Volkel w Holandii. Jak podaje BBC, w odpowiedzi na incydent wojsko podjęło próbę zestrzelenia dronów, jednak nie okazała się ona skuteczna.

Volkel Drony pojawiły się w okolicach bazy lotniczej Volkel
Źródło zdjęć: © East News
Aleksandra Wieczorek
oprac.  Aleksandra Wieczorek

Informacje na ten temat przekazał we wpisie w mediach społecznościowych holenderski minister obrony Ruben Brekelmans.

"Wczoraj wieczorem zauważono drony nad bazą lotniczą Volkel. Użyto broni, aby je zestrzelić. Drony odleciały i wciąż nie zostały odnalezione. Trwa dalsze śledztwo" - napisał polityk na platformie X w sobotę, dodając: "Drony NIE są dozwolone na terenach wojskowych. W razie potrzeby podejmiemy odpowiednie działania".

Jak podaje BBC, niezidentyfikowane drony zostały zaobserwowane w godzinach od 19 do 21 czasu lokalnego w piątek w okolicach bazy lotniczej Volkel w południowo-wschodniej Holandii. Wojsko podjęło wówczas próbę ich zneutralizowania za pomocą broni.

Ziobro bez paszportu dyplomatycznego. Poruszenie w Sejmie po decyzji Sikorskiego

Drony nad holenderską bazą lotniczą. Trwa dochodzenie w sprawie

W sprawie incydentu z piątku trwa dochodzenie. Urzędnicy przekazali, że ze względów bezpieczeństwa nie udzielają dodatkowych informacji na temat działań podjętych w związku z dronami.

To kolejny incydent związany z bezzałogowcami w ostatnich tygodniach. Jak podkreśla BBC, wiele europejskich państw przypisuje te zdarzenia działaniom prowadzonym w ramach "wojny hybrydowej" ze strony Rosji, ponieważ dochodzi do nich w krajach sprzymierzonych z Ukrainą. Kreml dotychczas zaprzecza jakimkolwiek powiązaniom z tymi zdarzeniami.

Źródło: BBC, WP Wiadomości

