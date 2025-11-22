Starmer o priorytecie Ukrainy. Mówił o rozmowach w Genewie

Keir Starmer powiedział w sobotę, że obecnie Ukraina koncentruje się na niedzielnym spotkaniu w Genewie. Brytyjski premier wyraził nadzieję na postęp w dyskusjach nad amerykańskim planem pokojowym.

Źródło zdjęć: © East News | LEON NEAL
Aleksandra Wieczorek
oprac.  Aleksandra Wieczorek

Doradcy bezpieczeństwa reprezentujący Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, USA i Ukrainę spotkają się w niedzielę w Szwajcarii, aby kontynuować rozmowy w sprawie planu pokojowego. Według agencji Reutera Rosja ma nie brać udziału w tych rozmowach.

Starmer: Priorytetem jest konferencja w Genewie

- Myślę, że teraz priorytetem jest jutrzejsza konferencja w Genewie i to, czy uda nam się jutro rano poczynić postępy - powiedział dziennikarzom szef brytyjskiego rządu Keir Starmer, uczestniczący w szczycie G20 w Johannesburgu w RPA.

Ziobro bez paszportu dyplomatycznego. Poruszenie w Sejmie po decyzji Sikorskiego

Starmer zapowiedział, że w nadchodzących dniach spodziewa się rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jeszcze w sobotę wieczorem Starmer ma odbyć rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Wcześniej tego dnia rozmowę z prezydentem Ukrainy odbył Donald Tusk. "Przed chwilą Wołodymyr Zełenski w rozmowie telefonicznej przedstawił swoje stanowisko wobec amerykańskiej propozycji pokojowej. Wymaga ona wspólnej pracy" - przekazał szef polskiego rządu w sobotę po południu. Jak dodał, "Rosja nie może narzucić Ukrainie i Europie swoich warunków", a "wszystko, co dotyczy Polski, musi być uzgodnione z polskim rządem".

Zełenski, informując o rozmowie, napisał na platformie X: "Rozmawiałem z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Podzieliłem się szczegółami naszych działań dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi i Europą".

"Ważne jest dla nas, aby wszyscy partnerzy, którzy wspierali nas od samego początku tej wojny, byli w pełni poinformowani o sytuacji. Koordynujemy działania, aby Europa była włączona w ten proces" - dodał prezydent Ukrainy.

Źródło: PAP, WP Wiadomości

