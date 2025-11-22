Tysiące osób na wiecu w Marsylii. Protest po śmierci 20-latka

Na początku wiecu przemówiła matka Amine'a i Mehdiego. - Mój syn Mehdi został zabity w czwartek, 13 listopada (...). Moje serce jest złamane. Jestem zdruzgotana. Jakże jestem dumna z mojego syna, któremu właśnie ukradliście życie - powiedziała kobieta, ubrana w T-shirt ze zdjęciem zabitego syna.

Po kilku zdaniach, które Ouasilla Kessaci przeczytała z widocznym wysiłkiem i ogromnymi emocjami, jej przemówienie dokończyła za nią obecna na wiecu współpracowniczka prezydenta Emmanuela Macrona, Sabrina Agresti-Roubache.

- To musi ustać - dla wszystkich rodzin, które dotknęła ta plaga. Żądam sprawiedliwości i pokoju - wzywała matka Mehdiego w tym przemówieniu. Zgromadzeni na wiecu skandowali hasło: "Sprawiedliwość dla Mehdiego!".

Wiec w Marsylii. Na miejsce przybyli francuscy politycy

Wśród zgromadzonych na wiecu było wielu francuskich polityków, w tym: przewodnicząca niższej izby parlamentu Francji Yael Braun-Pivet i lewicowy polityk Raphael Glucksmann, uważany za potencjalnego kandydata na prezydenta w wyborach w 2027 roku.

Kilka tysięcy ludzi uczestniczących w zgromadzeniu ubranych było na biało; po wiecu - zgodnie z planem - miał rozpocząć się marsz w hołdzie dla Mehdiego. W miejscu, gdzie został zastrzelony, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Władze nie wykluczają, że śmierć 20-latka, który chciał zostać policjantem, miała być ostrzeżeniem dla jest starszego brata, zaangażowanego w walkę przeciwko handlowi narkotykami. Amine Kessaci również był obecny na wiecu, ale nie zabrał głosu - jego przemówienie zostało odtworzone.

- Każdy regres instytucji sprzyjał postępowi handlu narkotykami. Zamknięcie usług publicznych (w dzielnicach miast - red.), koniec istnienia policji w sąsiedztwie, zbyt słabe środki, którymi dysponują śledczy, nauczyciele, od których żąda się tak wiele, dając im tak mało: oto, co przynosi zyski handlarzom - ostrzegł aktywista.