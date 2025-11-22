Udany start polskiej rakiety PERUN z Ustki
Z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce wystartowała rakieta PERUN. To trzeci testowy lot polskiej konstrukcji, na pokładzie której znalazły się ładunki badawcze z całego kraju.
Polska rakieta suborbitalna PERUN, stworzona przez firmę SpaceForest, dokonała kolejnego udanego lotu z Ustki. Jak poinformował Marcin Sarnowski, przedstawiciel firmy, wszystko odbyło się zgodnie z planem, a przelot można było obserwować z plaży.
- Podczas lotu udało nam się przetestować wiele systemów i eksperymentów. Wszelkie szczegóły poznamy wkrótce - powiedział Sarnowski.
Jakie badania przeprowadzono na pokładzie PERUN?
Na pokładzie rakiety PERUN znalazły się między innymi projekty badawcze takie jak „ThOR Project”, badający wpływ wibracji i mikrograwitacji na różne organizmy. Testowano także „RESQ”, projekt zajmujący się stabilnością siły zacisku opaski uciskowej w trudnych warunkach, a także elektroniczne komponenty od SpaceForest.
W ramach przygotowań do startu przeprowadzono montaż i testy systemów rakiety oraz kwalifikację ładunków - co stanowiło kluczowy element tego lotu. Równolegle zadbano o logistykę miejsca startu oraz procedury bezpieczeństwa.
Dlaczego PERUN to kluczowa konstrukcja dla badań?
PERUN, mający 11,5 metra długości i średnicę 45 cm, jest napędzany hybrydowym silnikiem SF-1000. Projekt stawia na badania naukowe i eksperymenty w warunkach mikrograwitacji, oferując pięć minut eksperymentów na wysokości do 150 km.
Pierwsze dwa loty rakiety przeprowadzono także na poligonie w Ustce.