Skandaliczne słowa polskiego duchownego. Metropolita Sawa prosi o wybaczenie

Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego odniósł się do krytyki swojego listu do patriarchy Cyryla i przeprosił wiernych za jego treść - informuje serwis ekumenizm.pl. "W duchu zbliżającej się w naszym Kościele, Niedzieli Wybaczenia Win zwracam się do Was Bracia i Siostry w Chrystusie, a także do wszystkich Rodaków: wybaczcie mnie, grzesznemu" - napisał.