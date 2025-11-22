Zapraszamy na skrót dnia, czyli najważniejsze i najciekawsze materiały wybrane przez redakcję Wirtualnej Polski. Znajdziesz go codziennie o 20:30 na stronie głównej WP.

Europejscy liderzy sceptycznie o planie Trumpa dla Ukrainy

28-punktowy plan USA dla Ukrainy to ważna podstawa wymagająca dalszej pracy - ogłosiła Ursula von der Leyen podczas szczytu G20 w RPA. To dyplomatyczna reakcja na propozycje przedstawione przez Donalda Trumpa.

"Z zadowoleniem przyjmujemy dalsze wysiłki USA na rzecz pokoju w Ukrainie. Wstępny projekt 28-punktowego planu zawiera ważne elementy, które będą niezbędne dla sprawiedliwego i trwałego pokoju. Uważamy, że projekt ten stanowi podstawę, która będzie wymagała dalszych prac" - napisała na platformie X von der Leyen.

Trump ws. Ukrainy. Zasugerował, że jego oferta nie jest ostateczna

Głos zabrał też Donald Trump. Zasugerował w sobotę, że jego oferta w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie nie jest ostateczna. - Próbujemy to zakończyć - oświadczył prezydent USA w rozmowie z dziennikarzami przed odlotem z Białego Domu do bazy Andrews.

Zełenski rozmawiał z Tuskiem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił swoje stanowisko wobec amerykańskiej propozycji pokojowej, wymaga ona wspólnej pracy - przekazał premier Donald Tusk. Zełenski poinformował, że Europa ma być włączona w proces pokojowy.

"Przed chwilą Wołodymyr Zełenski w rozmowie telefonicznej przedstawił swoje stanowisko wobec amerykańskiej propozycji pokojowej. Wymaga ona wspólnej pracy. Rosja nie może narzucić Ukrainie i Europie swoich warunków. Wszystko, co dotyczy Polski, musi być uzgodnione z polskim rządem" - poinformował Tusk w sobotę we wpisie na platformie X.

FC Barcelona rozpędza się! "Lewy" z golem na otwarcie Camp Nou

W pierwszym meczu po powrocie na Camp Nou FC Barcelona 4:0 pokonała Athletic Bilbao. Premierowego gola w spotkaniu zdobył Robert Lewandowski. "Lewy" zapisał się więc w historii, bo jego gol był pierwszym strzelonym na zmodernizowanym obiekcie.

Przygotowania do spotkania w Genewie. Na miejscu będą ludzie Trumpa

W niedzielę w Genewie odbędą się rozmowy dotyczące planu pokojowego dla Ukrainy. W sobotę potwierdzono, że w spotkaniach wezmą udział m.in. specjalny wysłannik USA Steve Witkoff oraz sekretarz stanu Marco Rubio. Rosja nie została zaproszona do udziału w negocjacjach.

Tarnopol pożegnał Amelkę

W Tarnopolu pożegnano siedmioletnią obywatelkę Polski, Amelię, która wraz z matką zginęła w wyniku rosyjskiego ostrzału miasta.

Jak przekazał ks. Iwan Siczkaryk, obie spłonęły w domu trafionym przez dron. - Dziś właśnie odbywają się pogrzeby ofiar ataku. Ta dziewczynka zginęła w objęciach mamy. Obie spłonęły - powiedział w rozmowie telefonicznej ks. Siczkaryk z greckokatolickiej parafii p.w. św. Michała Archanioła w Tarnopolu.

Polacy ocenili niezależność Nawrockiego

Karol Nawrocki do wyborów szedł jako kandydat obywatelski, co budziło pewne kontrowersje, bo dla wielu był on od początku kandydatem PiS-u. O to, czy już jako prezydent, Nawrocki jest niezależny od partii Jarosława Kaczyńskiego, Polacy zostali zapytani w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski.

Wyniki badania wykazują, że zaledwie 32 proc. Polaków jest przekonanych o niezależności prezydenta od PiS-u.

Atak zimy na południu kraju

Ponad 75 tysięcy gospodarstw na Podkarpaciu było w sobotę bez prądu z powodu śnieżycy. Służby ratunkowe interweniowały ok. 800 razy w ciągu zaledwie kilku godzin.

Weekend przyniósł już zróżnicowaną pogodę. Na południu zaczęły się intensywne opady śniegu, a w Tatrach pojawić się ma nawet do 25 cm świeżego puchu - informuje IMGW. RCB ostrzegło mieszkańców o trudnych warunkach na drogach.

Stoch zapewnił olbrzymie emocje. Udany debiut 18-letniego Tomasiaka