Wypadek pod Siedlcami. Kierowca zakleszczony w aucie
Na drodze krajowej nr 2 w Ługi-Rętkach pod Siedlcami doszło do poważnego wypadku, w którym uczestniczyło siedem osób. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by wydostać kierowcę jednego z aut.
O wypadku, do jakiego doszło na drodze krajowej numer 2 pod Siedlcami, pisze portal tvnwarszawa.pl. W miejscowości Ługi-Rętki pod Siedlcami zderzyły się dwa auta, którymi podróżowało łącznie siedem osób, w tym czworo dzieci.
- Otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych w miejscowości Ługi-Rętki. W jednym samochodzie podróżowała jedna osoba dorosła. Wymagała wydobycia z auta, ponieważ była zakleszczona. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydobyli ją i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego - przekazał w rozmowie z portalem kpt. Daniel Czapski, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach.
Obrażenia powierzchowne
W drugim pojeździe znajdowało się sześć osób, w tym czworo dzieci.
- Również zostały przekazane zespołowi ratownictwa medycznego, ale miały jedynie powierzchowne obrażenia - zrelacjonował kpt. Czapski.
Na miejsce wypadku skierowano także dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wkrótce jednak, z uwagi na łagodne obrażenia wszystkich poszkodowanych, odwołano je. Na czas akcji ratunkowej droga krajowa nr 2 została całkowicie zablokowana, co spowodowało tymczasowe utrudnienia w ruchu.
Źródło: tvnwarszawa.pl