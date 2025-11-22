Wypadek pod Siedlcami. Kierowca zakleszczony w aucie

Na drodze krajowej nr 2 w Ługi-Rętkach pod Siedlcami doszło do poważnego wypadku, w którym uczestniczyło siedem osób. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by wydostać kierowcę jednego z aut.

Wypadek pod Siedlcami. Kierowca zakleszczony w aucieWypadek pod Siedlcami. Kierowca zakleszczony w aucie. Zdj. poglądowe
Źródło zdjęć: © EAST_NEWS | Damian Klamka
Katarzyna Staszko
oprac.  Katarzyna Staszko

O wypadku, do jakiego doszło na drodze krajowej numer 2 pod Siedlcami, pisze portal tvnwarszawa.pl. W miejscowości Ługi-Rętki pod Siedlcami zderzyły się dwa auta, którymi podróżowało łącznie siedem osób, w tym czworo dzieci.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych w miejscowości Ługi-Rętki. W jednym samochodzie podróżowała jedna osoba dorosła. Wymagała wydobycia z auta, ponieważ była zakleszczona. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydobyli ją i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego - przekazał w rozmowie z portalem kpt. Daniel Czapski, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach.

Atak zimy w Polsce. Nagrania z Podkarpacia

Obrażenia powierzchowne

W drugim pojeździe znajdowało się sześć osób, w tym czworo dzieci.

Również zostały przekazane zespołowi ratownictwa medycznego, ale miały jedynie powierzchowne obrażenia - zrelacjonował kpt. Czapski.

Groźny wypadek na ważnej trasie pod Warszawą. Lądował śmigłowiec LPR
Groźny wypadek na ważnej trasie pod Warszawą. Lądował śmigłowiec LPR

Na miejsce wypadku skierowano także dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wkrótce jednak, z uwagi na łagodne obrażenia wszystkich poszkodowanych, odwołano je. Na czas akcji ratunkowej droga krajowa nr 2 została całkowicie zablokowana, co spowodowało tymczasowe utrudnienia w ruchu.

Lesko. Autokar wpadł w poślizg i zawisł nad rowem
Lesko. Autokar wpadł w poślizg i zawisł nad rowem

Źródło: tvnwarszawa.pl

Wybrane dla Ciebie
Ukraińscy żołnierze poddali się do niewoli. Rosjanie ich zabili
Ukraińscy żołnierze poddali się do niewoli. Rosjanie ich zabili
Ziobro: Nie mam i nigdy nie miałem żadnych milionów
Ziobro: Nie mam i nigdy nie miałem żadnych milionów
Pedofil podszywał się pod 20-letnią kobietę. Ofiarą padła 12-latka
Pedofil podszywał się pod 20-letnią kobietę. Ofiarą padła 12-latka
Drony nad holenderską bazą lotniczą. Minister obrony o szczegółach
Drony nad holenderską bazą lotniczą. Minister obrony o szczegółach
Tusk krytykuje Orbana. Nawiązuje do Ziobry i Romanowskiego
Tusk krytykuje Orbana. Nawiązuje do Ziobry i Romanowskiego
Starmer o priorytecie Ukrainy. Mówił o rozmowach w Genewie
Starmer o priorytecie Ukrainy. Mówił o rozmowach w Genewie
"Lewy" show na nowym Camp Nou. Sprzeciw ws. planu Trumpa [SKRÓT DNIA]
"Lewy" show na nowym Camp Nou. Sprzeciw ws. planu Trumpa [SKRÓT DNIA]
Trump ws. Ukrainy. Zasugerował, że jego oferta nie jest ostateczna
Trump ws. Ukrainy. Zasugerował, że jego oferta nie jest ostateczna
Tysiące osób na wiecu w Marsylii. Protest po śmierci 20-latka
Tysiące osób na wiecu w Marsylii. Protest po śmierci 20-latka
Izrael ostrzelał Strefę Gazy. Co najmniej 21 ofiar
Izrael ostrzelał Strefę Gazy. Co najmniej 21 ofiar
Tusk poleci na szczyt UE - Unia Afrykańska w Angoli
Tusk poleci na szczyt UE - Unia Afrykańska w Angoli
Rozmowy ws. planu Trumpa. Meloni podjęła decyzję
Rozmowy ws. planu Trumpa. Meloni podjęła decyzję