Cała mapa Polski w apelach. Następne mogą być Niemcy i Włochy

- To, co ogłosiła Holandia, to nie jest jeszcze twardy alarm, a mocny sygnał ostrzegawczy. Małe zasoby nie oznaczają, że wody zabraknie teraz dla ludności. Minister stwierdził na razie, że należy wdrożyć plan naprawczy. Z kolei apele o ograniczenie zużycia to nic nowego - również w Polsce - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, kierownik Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.