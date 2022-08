Unia ma problem. Ren krytycznie wysycha

Unia Europejska miała bardzo obiecujące plany związane z rzeką Ren. Do 2030 r. planuje zwiększyć przepływ towarów drogami wodnymi o 30 proc., z kolei do 2050 r. aż o 50 proc. Takie działanie ma mieć na celu zmniejszenie emisji spalin. Jest to jeden z ważnych celów klimatycznych. Teraz te plany stają pod znakiem zapytania, co więcej, może się okazać, że dotychczasowy transport rzeczny będzie musiał przynajmniej na jakiś czas przestawić się na drogowy i kolejowy, co będzie problematyczne, nieefektywne i bardzo kosztowne.