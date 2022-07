Dramatycznie niski poziom wody w Wiśle. Pogłębia się susza hydrologiczna

- Poziom wody w rzekach zależy od ilości opadów. W tym roku na wiosnę nie padało prawie dwa miesiące. Przy obecnej temperaturze, kiedy mamy 33 stopnie, pełne słońce to w ciągu dnia paruje około 6, 7 litrów wody z metra kwadratowego powierzchni, a wody nie przybywa - ocenił i podkreślił, że "nawet ten deszcz, który spadnie to tylko cząstka tego, co powinno krążyć w obiegu hydrologicznym". - Pływałem w niedzielę po Wiśle i widziałem jej stan krytyczny. Ciężko było w niektórych miejscach przepłynąć i nawet wypłynąć z mariny w Puławach - dodał.