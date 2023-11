Zaciekła kłótnia w TVN 24. Spór dot. aborcji

- W sensie moralnym, prawnym Trybunał nie mógł orzec inaczej, natomiast w sensie politycznym, jeśli miałoby się okazać, że pośrednim wynikiem wniosku do TK będzie zbudowana większość w Sejmie, która doprowadzi do pełnej liberalizacji aborcji, jeśli taki będzie efekt, to znaczy, że to był błąd, że obrona tzw. kompromisu aborcyjnego to było maksymalne, co można było uzyskać w dziedzinie ochrony życia w Polsce i trzeba było przy tym pozostać - kontynuował Horała.