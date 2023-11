Słowa Dudy wracają do niego jak bumerang

PAN apeluje do Dudy. Wypomnieli słowa prezydenta

Pracownicy naukowi zwracają też uwagę na to, że zmiana regulaminu Sądu Najwyższego ma doniosły charakter ustrojowy. "Komitet zwraca ponadto uwagę, że regulacja kworum wymagającego do podjęcia uchwał przez pełny skład izby SN lub połączone izby SN w rozporządzeniu Prezydenta wkracza w materię zastrzeżoną dla ustawy i stanowi ingerencję władzy wykonawczej w działalność władzy sądowniczej, przez co narusza art. 10 Konstytucji" - dodano.