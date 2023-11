Duda do sędziów TK: Trybunał jest i będzie w centrum uwagi

"TK jest obecnie i zapewne będzie w przyszłości w centrum uwagi opinii publicznej. Nie może to jednak prowadzić do naruszania autorytetu Trybunału, jako jednej z najważniejszych instytucji chroniących podstawowe zasady demokratycznego ustroju państwa" - wskazał w środę prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.