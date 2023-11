TK przyspieszył. Wyrok może kosztować nowy rząd 5 mld zł

Korzystny wyrok będzie kosztował budżet 5 mld zł

Sprawa wpłynęła do TK w ubiegłym roku. Ten jednak nie śpieszył się z wyznaczaniem terminu rozprawy. Powód? Można go wyczytać w opinii resortu rodziny i polityki społecznej w tej sprawie, która dotarła do Trybunału.