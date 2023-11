Przyłębska w TVP Info. Wildstein: najważniejszy autorytet prawny

- Jeśli sędziemu zagląda się do koszyka i patrzy się, co on kupuje w prywatnym czasie, rozliczając go z godzin pracy. Otóż sędziowie TK, podobnie jak wszyscy sędziowie, nie mają ograniczonego czasu pracy. Ich czas pracy jest liczony według ich zadań - tłumaczyła.