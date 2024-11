Zachodnie wojska w Ukrainie? "Wznowiono dyskusję"

"DCI jest gotowa szkolić ukraińskich żołnierzy na Ukrainie, tak jak obecnie robi to we Francji i Polsce" – pisze Le Monde. Firma mogłaby również w razie potrzeby zajmować się obsługą francuskiego sprzętu wojskowego przekazanego Kijowowi. Do "DCI" zwróciła się już z propozycją współpracy brytyjska firma "Babcock", która w maju informowała, że "prowadzone są prace" nad utworzeniem na Ukrainie zaplecza technicznego, w tym miejsca do bieżących i kapitalnych napraw sprzętu wojskowego.