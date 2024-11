Zachęcenie Rosji i Chin do agresywnych działań? Media ostrzegają

Przez ostatnie dekady USA opierały swoją politykę na stabilnych sojuszach, ale Trump postrzega relacje międzynarodowe jako szansę na "zawarcie dealu" z korzyściami finansowymi. "Może (on) w istocie zawrzeć porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie Ukrainy, ale wątpliwości co do zaufania wobec amerykańskiej prezydencji mogą zachęcić Rosję i Chiny do agresji" - ocenia "Economist".