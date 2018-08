Zablokował ustawę napisaną pod Kaczyńskiego. Ma miliony i poparcie z Torunia

Mają miliony złotych na wydatki, wyrobione kontakty z wieloma politykami, błogosławieństwo ojca Rydzyka i, co najważniejsze, pierwszy polityczny sukces za sobą. Hodowca norek, Szczepan Wójcik, który zdołał zablokować ustawę o zakazie hodowli zwierząt futerkowych, montuje silną organizację do blokowania kolejnych ustaw.

W nieoficjalnych rozmowach pada suma kilkuset tysięcy złotych, którą "futrzarze" wydali, aby zablokować ustawę. Branża inwestowała w akcje promocyjne, reklamy, film kompromitujący działania ekologów, zaangażowała sztab współpracowników, którzy mieli docierać do decydentów. To świetne know-how, które chcą wykorzystać w przyszłości.

Twierdzą, że w razie pojawienia się kolejnych ustaw zagrażających biznesowi rolno-spożywczemu, gotowi są wyłożyć kilka milionów złotych, aby zablokować przepisy. Stać ich. Zrzeszone firmy to potęga - osiągają sprzedaż o wartości ok. 35 mld złotych.

Będzie wojna z ekologami

Jak się zamraża ustawę? Dotarcie do posłów i Rydzyka.

Przełom pojawił się, kiedy futrzarski biznesmen zyskał nieoczekiwanego sprzymierzeńca w osobie ojca Tadeusza Rydzyka . Pisaliśmy, jak redemptorysta przekonywał, iż rządzący politycy najpierw powinni zaostrzyć przepisy aborcyjne, a dopiero potem zająć "ochroną zwierzątek". - Te futerka przejmie kto? Niemcy i Rosjanie najpierw. I kotka żałować. Tu się szanuje zwierzątka. Trzeba szanować zwierzątka, ale równocześnie zabija się dzieci w Polsce. To jest jakaś schizofrenia. I to prawica jest? - grzmiał na antenie swojego programu. Presja jego mediów miała spowodować, że poparcie dla ustawy bliskiej sercu Kaczyńskiego osłabło. Niektórzy posłowie PiS dawali sygnały, że nie poprą ustawy. Zwłaszcza ci związani z rolnictwem.

Jeszcze nie odpuszczają

W kuluarach mówi się, że Krzysztof Czabański nie ma dziś łatwo we własnym klubie. Wielu polityków partii rządzącej za próbę likwidacji przemysłu futrzarskiego ma do niego pretensje. Z tego powodu jest rozgoryczony. Spotyka się Jarosławem Kaczyńskim i przekonuje, aby wrócić do sprawy zakazu. Ma wsparcie ważnej osoby - Anny Bieleckiej, przyjaciółki Kaczyńskiego. O ich bliskich relacjach świadczy to, że podczas niedawnej choroby często odwiedzała go w szpitalu.