Zaatakowany izraelski dyplomata. Trafił do szpitala

W reakcji na to izraelski resort dyplomacji wydał oświadczenie, w którym wyraził swoje "głębokie rozczarowanie" taką reakcją ze strony Chin. Izraelskie MSZ stwierdziło, że chińskie stanowisko nie zawierało "jasnego i jednoznacznego potępienia masakry popełnionej przez terrorystyczną organizację Hamas na niewinnych cywilach ani uprowadzenia dziesiątek z nich do Strefy Gazy". Ministerstwo zaznaczyło również, że chińskie oświadczenie nie podkreślało prawa Izraela do obrony swoich obywateli, co jest "podstawowym prawem każdego suwerennego kraju, zaatakowanego z okrucieństwem, na które nie ma miejsca w ludzkim społeczeństwie".