Z przerażeniem patrzą na Dunaj. Rośnie poziom wody

Rosnący poziom wody komplikuje sytuację w zakolu Dunaju

Stały wzrost poziomu wody doprowadził do skomplikowanej sytuacji w zakolu Dunaju. Od środy wieczorem miasto Kisoroszi zostało odcięte od reszty kraju, a także zamknięto drogi dojazdowe na wyspę Solyom. W miejscowościach Vac i Kismaros doszło do lokalnych podtopień, zmuszając do zamknięcia kilku dróg i ulic.