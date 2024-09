Szabrownicy wykorzystali powódź. Straty na kilkanaście tys. zł

Błyskawiczna reakcja świadka

Obserwujący to świadek zadzwonił do jednostki policji w Głuchołazach i poinformował o zdarzeniu służbę dyżurną. Natychmiast pod wskazany adres podjechał patrol, który zabezpieczył znajdujący się tam pojazd. Policjanci przystąpili do działania. Gdy na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza i zabezpieczała pojazd oraz ślady kryminalistyczne, w teren ruszyli kryminalni i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 30 i 41 lat. Obaj byli zaskoczeni i nie stawiali oporu. Zostali przewiezieni do jednostki policji, gdzie wykonano z nimi czynności procesowe.