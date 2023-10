"Wyrazili gotowość ". Putin i Erdogan deklarują ws. wojny w Izraelu

"Ważną rzeczą jest teraz ustanowienie zawieszenia broni i powstrzymanie rozlewu krwi. Umożliwiłoby to uniknięcie nowych ofiar i zapobiegnięcie katastrofie humanitarnej w całym regionie" - zaznaczyło MSZ we wpisie, do którego odniósł się pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.