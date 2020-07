Wypowiedzenie tzw. konwencji stambulskiej. Jest wniosek

Konwencja stambulska. - Przechodzimy od słów do czynów. Składamy formalny wniosek do resortu rodziny o podjęcie prac formalnych nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej - zapowiadał dwa dni temu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro .

- Ta konwencja ma drugą część, która jest ukryta. Dotyczy ideologii - mówił Ziobro na konferencji prasowej. Mówił o ideologii, która kwestionuje rodzinę, religię. - Ta część konwencji, która jest związana z realnymi propozycjami zwalczania przemocy wobec kobiet jest przez nas nie tylko akceptowana, ale w pełni podzielamy te postulaty. (...) Problem dotyczy tej drugiej części, warstwy, którą uważamy za przeciwskuteczną jeśli chodzi o efekty ich wprowadzenia, ich zaleceń w życie. Uważamy, że nie tylko nie prowadzi ona do poprawy sytuacji kobiet, ale przeciwnie, może doprowadzić nieuchronnie do znacznego pogorszenia sytuacji kobiet i wzrostu przemocy domowej w Polsce - przekonywał.

Mówił także, że "środowiska lewicowe, związane z PO wiele mówią ws. przemocy wobec kobiet, ale mało robią". - Podczas swoich rządów, mieli w głębokim poważaniu to, czy kobiety są ofiarami przemocy, czy ofiarami gwałtów - stwierdził minister sprawiedliwości.

- Z tego względu obóz Zjednoczonej Prawicy zapowiadał, że wystąpi z wnioskiem o wypowiedzenie konwencji. Wywiązujemy się ze swojego zobowiązania. Złożyłem formalny wniosek do minister rodziny, który to resort jest kompetentny do zainicjowania formalnego procesu związanego z wypowiedzeniem konwencji stambulskiej o podjęcie działań w tym względzie - powiedział Ziobro.