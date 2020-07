PiS nie chce konwencji antyprzemocowej. RPO ostrzega: to ośmieszy Polskę

Wypowiedzenia Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencji stambulskiej lub antyprzemocowej) chcą nie tylko działacze Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego i Instytutu Ordo Iuris. Minister rodziny pracy i polityki społecznej Marlena Maląg potwierdziła, że Polska przygotowuje się do wypowiedzenia konwencji, a gdy w piątek w Warszawie i innych miastach Polski trwały protesty kobiet , w rozmowie z TVN24 konwencję krytykowała wicepremier Jadwiga Emilewicz.

- Chodzi o stworzenie wrażenia, że konwencja stambulska zagraża polskiej rodzinie - powiedział Adam Bodnar. - To świadome działanie, zmierzające do budowania sympatii wokół określonych ruchów politycznych, także tych pozarządowych, jak Ordo Iuris, do wzmacniania ich siły oddziaływania na opinię publiczną - dodał RPO.