To nokaut. Nowacka zdeklasowała rzecznika rządu

Z listy PiS do Sejmu wchodzą kandydaci z czterech pierwszych miejsc. Najlepszy wynik należy do Piotra Muellera - lidera listy i rzecznika rządu, który zdobył 72 813 głosów. W Sejmie pozostaną również wiceminister funduszy i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała i Aleksander Mrówczyński. Do Sejmu wraca Dorota Arciszewska-Mielewczyk, która przez 4 lata poza parlamentem szefowała Polskim Liniom Oceanicznym.