Oficjalnie. Tomasz Lenz zmieni Sejm na Senat

Krótko później Donald Tusk stwierdził, że wypowiedź Tomasza Lenza była co najmniej niefortunna i nie oddaje stanowiska Platformy Obywatelskiej. Deklarował, że jeżeli Koalicja Obywatelska przejmie władzę, to świadczenia takie jak 500 plus oraz 13. i 14. emerytura nie zostaną zlikwidowane.