Euforia i rozmowy o rządzie. Koalicja Obywatelska bez złudzeń wobec prezydenta

– Nie wierzę w jakąś taką zdecydowaną złą wolę prezydenta Dudy. Jest tyle lat prezydentem, chyba wykaże się rozsądkiem i odpowiedzialnością – mówił lider PO. Według Michała Kołodziejczaka, "jeśli prezydent potrafi liczyć, to od razu powinien zwrócić się do opozycji". To jednak głos odosobniony. – Nie liczę na to, że Duda najpierw zwróci się do nas. Gdyby to zrobił, zostałby uznany za zdrajcę we własnym obozie - mówi WP ważny polityk KO.