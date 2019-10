Wyniki wyborów 2019. Zaczęło się przeciąganie senatorów. "PiS przyjdzie z kijem i marchewką"

Po wyborach parlamentarnych 2019 Prawo i Sprawiedliwość utraciło większość w Senacie. Zaczęło się już poszukiwanie senatorów, którzy zgodzą się poprzeć inicjatywy PiS, czy przejść na stronę obozu rządzącego.

- Koledzy z PiS do mnie przyjdą, już kiedyś do mnie przychodzili. Przyjmę ich na kawę, ale przekaz będzie jasny, nie przyjmę żadnych propozycji - mówi WP Jan Filip Libicki, senator PSL . Podkreśla, że już teraz zaczęło się przeciąganie na stronę PiS polityków wybranych w niedzielę na senatorów.

Przypomnijmy, że w 100-osobowej izbie Senatu ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego ma 48 mandatów. Potrzebuje więc trzech rąk do głosowania. Libicki wie, co mówi. To stary wyjadacz z doświadczeniem trzech kadencji w Senacie. Przychodzą do niego, bo do 2009 roku był członkiem PiS.