Wyniki wyborów 2019. Ekspert mowy ciała rozszyfrował niezadowolenie Jarosława Kaczyńskiego

Chociaż Jarosław Kaczyński, prezes PiS informował o zwycięstwie w wyborach parlamentarnych 2019, to mową ciała manifestował rozczarowanie i niezadowolenie. Liczył na znacznie lepszy wynik.



"Otrzymaliśmy dużo, ale zasługujemy na więcej" właśnie na te słowa zwróciła uwagę Daria Domaradzka Guzik, ekspertka mowy ciała. - Mówiąc to, prezes PiS Jarosław Kaczyński opuszczał wzrok, ściskał mównicę. Widać było zaciskanie ust, spięcie mięśni twarzy. To sygnały, które mogą świadczyć o niezadowoleniu. Tu komunikacja werbalna, spójna z niewerbalną. Co widać, to słychać - komentuje wystąpienie polityka Daria Domaradzka-Guzik, ekspert mowy ciała.