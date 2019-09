Wybory parlamentarne. Joachim Brudziński zapewnia: 13. emerytura będzie zachowana

Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Joachim Brudziński broni obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o 13. i 14. emeryturę. Zdradził również plany PiS na najbliższą konwencję.

O te obietnice był pytany szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński. Prowadząca zasugerowała, powołując się na medialne doniesienia że skoro za półtora roku będzie podwójna emerytura to znaczy, że w przyszłym roku tej 13. emerytury nie będzie.

- To bzdura - odparł Brudziński. - Trzynasta emerytura będzie zachowana. W 2021 roku trzynasta emerytura będzie zwiększona o kolejną - czternastą - dodał polityk PiS.

Joachim Brudziński podkreślił, że w najbliższych tygodniach, podczas konwencji regionalnych, partia będzie rozwijać wyborcze postulaty. Najbliższe wydarzenie ma odbyć się w weekend w Łodzi. Tam zostanie omówiona kwestia polityki prorodzinnej. Jak zaznaczył Brudziński, zagrożeniem dla rodziny w Polsce jest problem niskiej dzietności. - Są to kwestie wyłączone spod sporu politycznego - powiedział na antenie Polskiego Radia. Wspomniał również o programie 500 plus.

- Gdy przedstawialiśmy program 500 plus mówiono, że to rozdawnictwo, że będziemy wspierać patologie, a okazało się, że to była dobra inwestycja w dzieci i rodzinę, koło zamachowe gospodarki - tłumaczył Joachim Brudziński.