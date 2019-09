Jarosław Kaczyński ostrzega. List do Klubów Gazety Polskiej

"Wywalczyliśmy dobrą zmianę, a teraz musimy ją obronić" - napisał w liście do uczestników V Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów Gazety Polskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Musimy bardzo uważać, by nie pozwolić się wyprzedzić" - wskazał.

"Z dobrą zmianą jest podobnie jak z niepodległością. Wywalczyliśmy możliwość jej wprowadzenia w zwycięskich wyborach prezydenckich i parlamentarnych cztery lata temu, a teraz musimy ją obronić" - podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście skierowanym do uczestników zjazdu. Jego fragmenty przytacza polskieradio24.pl.

"Można powiedzieć, że jesteśmy w połowie maratonu i że przewodzimy stawce, ale też musimy bardzo uważać, by nie pozwolić się wyprzedzić" - przestrzegł.

Zdaniem prezesa PiS, stawka w nadchodzących wyborach parlamentarnych jest dużo większa, bo nie będzie w nich chodziło tylko o utrwalenie tego, co już dokonało PiS, ale o zapewnienie dalszych możliwości rozwojowych - "o to, by nasza ojczyzna nadal podążała właściwym kursem ku lepszej przyszłości, ku dostatniej, silnej, sprawiedliwej i solidarnej Rzeczypospolitej".